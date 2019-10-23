Тошич рассказал, почему не сумел закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в настоящее время выступающий за «Партизан», вспомнил время, которое провёл в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Хавбек перешёл в «МЮ», но в итоге покинул клуб через полтора года, сыграв лишь в двух матчах АПЛ. Завтра, 24 октября, Тошич может сыграть против своего бывшего клуба: «Партизан» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
«Меня сразу отправили в основной состав команды. Там был такой высокий уровень, что казалось, будто мы играем в совершенно другой вид спорта. Первые недели в Манчестере были для меня очень и очень тяжёлыми. Мяч так быстро перемещался на тренировке, уровень был топовым. Никто, кроме меня, не терял мяч. Я полностью выкладывался, но этого было недостаточно. К такому футболу я не привык.
Я думаю, что мог бы играть за «Манчестер Юнайтед», но была причина, по которой я не соответствовал этому уровню. Игроки «МЮ» всю жизнь провели на таком высоком уровне. Гиггзу было 36 лет, Скоулзу — 34. Они тренировались на 200%, жили футболом 24 часа в сутки. Я был удивлён увиденным, это стало важным уроком. Они занимались на велотренажёрах до начала тренировок и работали в зале после», — цитирует Тошича The Athletic.
- 23 октября 2019
-
11:53
-
11:52
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:26
-
11:06
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:31
-
08:00
-
07:23
-
07:01
-
04:20
-
03:23
-
03:02
-
02:46
-
02:36
-
02:20
-
01:56
-
01:50
-
01:36
-
01:35
-
01:26
-
01:25
-
01:14
-
01:14