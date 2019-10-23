Тошич рассказал, почему не сумел закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в настоящее время выступающий за «Партизан», вспомнил время, которое провёл в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Хавбек перешёл в «МЮ», но в итоге покинул клуб через полтора года, сыграв лишь в двух матчах АПЛ. Завтра, 24 октября, Тошич может сыграть против своего бывшего клуба: «Партизан» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Меня сразу отправили в основной состав команды. Там был такой высокий уровень, что казалось, будто мы играем в совершенно другой вид спорта. Первые недели в Манчестере были для меня очень и очень тяжёлыми. Мяч так быстро перемещался на тренировке, уровень был топовым. Никто, кроме меня, не терял мяч. Я полностью выкладывался, но этого было недостаточно. К такому футболу я не привык.

Я думаю, что мог бы играть за «Манчестер Юнайтед», но была причина, по которой я не соответствовал этому уровню. Игроки «МЮ» всю жизнь провели на таком высоком уровне. Гиггзу было 36 лет, Скоулзу — 34. Они тренировались на 200%, жили футболом 24 часа в сутки. Я был удивлён увиденным, это стало важным уроком. Они занимались на велотренажёрах до начала тренировок и работали в зале после», — цитирует Тошича The Athletic.