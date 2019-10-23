Онлайн-кинотеатр ivi будет показывать матчи РПЛ, Лиги чемпионов и Лиги Европы

Онлайн-кинотеатр ivi купил у «Газпром-медиа» права на показ Российской Премьер-Лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает «Коммерсантъ».
В сделку также вошли права на показ в интернете пакета спортивных и развлекательных каналов холдинга. «Газпром-медиа» рассчитывает максимизировать доход от эксплуатации прав партнёров, ivi в свою очередь хочет привлечь новую аудиторию и монетизировать права на ключевые футбольные матчи по модели «оплата за просмотр». Стоимость и параметры сделки не раскрываются.
Напомним, в настоящее время матчи Российской Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы транслируются на каналах холдинга «Матч», принадлежащего «Газпром-медиа».
В нынешнем сезоне показ матчей через онлайн-кинотеатр практикует Rambler Group – встречи английской Премьер-лиги транслируются на платформе Okko Спорт.
- 23 октября 2019
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