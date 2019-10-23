Отец Оздоева рассказал о несостоявшемся переходе сына в «Вердер»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева, рассказал о несостоявшихся переходах сына в немецкие клубы.



«Агент Головаш пригласил в «Шальке», приехали туда ночью. Мы остановились в гостинице, принадлежавшей 69-летнему рокеру, болельщику «Шальке». На второе утро владелец отеля по просьбе клуба стал с помощью картинок учить Магу немецкому. В «Шальке» даже на тренировках юношей собиралось несколько тысяч болельщиков! Вскоре Головаш сказал: «В «Шальке» есть юношеский тренер, близко знакомый с президентом. Он хочет лично посмотреть Магу». Я увидел этого тренера и спросил Головаша: «А почему именно он?» — «Он в очень хороших отношениях с боссом». После этого мы уехали. Там давали хороший дом, предлагали перевезти семью, но нам не хотелось там оставаться.



В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», — приводятся слова Оздоева-старшего на сайте «Матч ТВ».

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