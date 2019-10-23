«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала новый видеоролик, показав, что осталось за кадром матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой «Зенита» со счётом 6:1.

В ролик вошло прибытие футболистов на стадионе, эмоции игроков, бурные празднования и финальное интервью Артёма Дзюбы, ставшего автором хет-трика.

Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.

«Ростов», набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Зенит» (29) — на втором месте в таблице.

В следующем туре ростовский клуб на своём поле сыграет с «Сочи». Матч состоится 26 октября. «Зениту» предстоит гостевой матч с «Крыльями Советов» (27 октября).