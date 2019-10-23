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Журналист устроил весёлый диалог с Лэмпардом: почему вы так боитесь «Аякс»?

Журналист устроил весёлый диалог с Лэмпардом: почему вы так боитесь «Аякс»?
Футбол / Лига чемпионов 0

Во время пресс-конференции главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» произошёл забавный эпизод. Один из голландских журналистов спросил англичанина, почему тот так сильно боится «Аякс». Лэмпард растерялся и улыбнулся, спросив, почему журналист пришёл к такому мнению.

«Вы даже выглядите испуганно!» — сказал представитель СМИ. «У меня просто такое выражение лица», — ответил, смеясь, Лэмпард.

Видео можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 6 очков. «Челси» с 3 очками занимает третье место в группе. Столько же очков у «Валенсии», «Лилль» пока остаётся без набранных баллов, потерпев два поражения подряд.

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