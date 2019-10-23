«Бавария» сообщила о серьёзной травме Лукаса Эрнандеса

«Бавария» на своём официальном сайте опубликовала информацию о состоянии защитника Лукаса Эрнандеса, получившего травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2).
По итогам медицинского обследования 23-летнему футболисту был диагностирован частичный разрыв связки правой лодыжки. Ожидается, что француз пропустит несколько недель.
Эрнандес перешёл в «Баварию» минувшим летом из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов защитник провёл две встречи.
После восьми туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 очками в активе, на 1 очко отставая от мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга». У дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг» столько же очков, сколько у мюнхенцев.
- 23 октября 2019
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