Обляков: о «Ференцвароше» знаю немного

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы с «Ференцварошом», который состоится завтра, 24 октября.

«О «Ференцвароше» знаю немного, игру мы ещё разберём с Виктором Михаиловичем. Видел, что проиграли и сыграли вничью в Лиге Европы. Команда играет от себя и пыталась играть в атаку.

Неудачный старт в Лиге Европы? Играли от себя, просто так сложилось. Каждый матч играем на победу.

Я готов на сто процентов, легко проведу целый матч на поле», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

ЦСКА стартовал в Лиге Европы с двух поражений подряд. Сперва москвичи уступили «Лудагорцу» (1:5), а затем проиграли «Эспаньолу» (0:2).