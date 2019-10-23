Как завершится матч 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит»?
Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. Питерский «Зенит» в гостях сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.
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«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит котировки экспертов
Букмекеры считают явным фаворитом команду, которая не побеждает уже четыре матча подряд.
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