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Гончаренко: Карпов абсолютно заслужил играть с первых минут

Гончаренко: Карпов абсолютно заслужил играть с первых минут
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о «Ференцвароше», с которым «армейцам» предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, а также поделился мыслями об игре 17-летнего защитника Вадима Карпова.

«С Сергеем Ребровым лично не знаком. А что касается чемпионата Венгрии, то он характеризуется тем, что там мало коротких передач, все ищут ошибки соперника в обороне. «Ференцварош» наверняка является самой популярной командой в Венгрии, и болельщики не позволят ей играть не в атаку. Как я и говорил, они играют только от себя в контроль мяча. Вариант закрытого футбола у них есть. Они могут играть как в атаку, так и в оборону.

Что касается Карпова, он абсолютно заслужил своим отношением играть с первых минут», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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