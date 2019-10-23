Шейдаев зимой может покинуть «Динамо»

Как известно «Чемпионату», Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» этой зимой. В контракте игрока есть пункт, при котором стороны могут расторгнуть договор без выплаты компенсации. «Динамо» рассматривает такой вариант из-за нового лимита, который будет в РПЛ со следующего сезона.

«Динамо» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 15-е место, набрав в 13 турах 11 очков. В ходе сезона москвичи уже сменили тренера. «Динамо» после поражения от «Оренбурга» покинул Дмитрий Хохлов, пока исполняющим обязанности главного тренера является Кирилл Новиков.

Шейдаев в текущем сезоне принял участие в семи матчах РПЛ, в пяти случаях он выходил в стартовом составе. Форвард отдал одну результативную передачу, голами он не отметился.