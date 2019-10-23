«РБ Лейпциг» поместил на анонс матча с «Зенитом» Мевлю. Он ушёл из клуба летом

«РБ Лейпциг» в своём официальном «твиттере» анонсировал матч с «Зенитом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



Афиша была выполнена в стиле киносаги «Звёздные войны» и носит название «Миссия Лига чемпионов».



При этом среди футболистов, присутствующих на афише, оказался защитник Миха Мевля, покинувший «Зенит» в летнее трансферное окно и перебравшийся в «Сочи».

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйком. Помогать ему будут Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервным рефери на эту встречу назначен Халис Озкахья.