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«РБ Лейпциг» поместил на анонс матча с «Зенитом» Мевлю. Он ушёл из клуба летом

«РБ Лейпциг» поместил на анонс матча с «Зенитом» М
«РБ Лейпциг» поместил на анонс матча с «Зенитом» Мевлю. Он ушёл из клуба летом
Футбол / Лига чемпионов 0

«РБ Лейпциг» в своём официальном «твиттере» анонсировал матч с «Зенитом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Афиша была выполнена в стиле киносаги «Звёздные войны» и носит название «Миссия Лига чемпионов».

При этом среди футболистов, присутствующих на афише, оказался защитник Миха Мевля, покинувший «Зенит» в летнее трансферное окно и перебравшийся в «Сочи».

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйком. Помогать ему будут Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервным рефери на эту встречу назначен Халис Озкахья.

Как завершится матч 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит»?
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