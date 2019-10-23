Караваев: тренеры «Зенита» не вспоминали матч с «Лейпцигом» двухлетней давности

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением об очередном сопернике питерцев в Лиге чемпионов. В 3-м туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», встреча состоится сегодня, 23 октября. Караваев рассказал, как изменились команды с момента последней встречи, которая произошла в 2017 году в плей-офф Лиги Европы.

«Мне кажется, и у нас, и у соперника команды серьёзно обновились. По сравнению с теми матчами в «Зените» осталось 6-7 футболистов, остальные — новички. И у «РБ Лейпциг», насколько помню, тоже произошли изменения — например, Брума, который тогда забил, ушёл в ПСВ, а ключевой игрок в центре поля Наби Кейта был куплен «Ливерпулем».

Наши тренеры не вспоминали те матчи двухлетней давности, да и смысла в этом нет – времени прошло немало. Будем стараться подготовиться к новым матчам и сыграть лучше.

Последние неудачи соперника? Это ничего не значит. «РБ Лейпциг» — до сих пор сильная команда, а Лига Чемпионов для них, уверен, – это дополнительная мотивация. В главном турнире Европы любая команда хочет показать, чего стоит, особенно дома. Проще нам точно не будет — мы настраиваемся серьёзно, в какой бы форме ни был соперник.

Секрет успеха «Зенита»? Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет. У нас отличное взаимопонимание: все друг другу помогают, отрабатывают и в защите, и в атаке, стараются выкладываться по максимуму. Поэтому сейчас мы лидируем в чемпионате — это здорово и нужно удержать.

В матче с «Ростовом» я забил свой первый гол за «Зенит», и это очень приятно. Но для меня, как защитника, это не самое важное — главное, чтобы команда побеждала. Хотя могу сказать, что после результативных действий настроение улучшается.

Расклады в группе? Прошло всего два тура, поэтому тяжело говорить о раскладах в данный момент. То, что «Зенит» сейчас лидирует, ничего не значит – мы не смотрим в турнирную таблицу. В нашей группе четыре сильных соперника. Тем не менее, именно в спаренных матчах в еврокубках часто всё и решается. Поэтому в ближайших играх с «РБ Лейпциг» мы сделаем всё, чтобы выиграть», — цитирует Караваева Bild.