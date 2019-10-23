Два шикарных мяча «Эвертона» и хитрый розыгрыш «МС». Топ-5 голов 9-го тура АПЛ
Представлен топ-5 голов 9-го тура английской Премьер-лиги.
Открыл пятёрку мяч полузащитника «Эвертона» Бернарда после красивых финтов в штрафной площади «Вест Хэма» (2:0). Следом идёт ещё один гол «ирисок» – на этот раз в исполнении хавбека Гилфи Сигурдссона, исполнившего классный дальний удар.
Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс мощнейшим ударом поразил ворота «Бёрнли» (2:1).
Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт перехитрил вратаря «Брайтона» (2:1), пробив в ближний угол с острого угла.
Замыкает пятёрку гол хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильвы в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) после оригинальной передачи полузащитника Рахима Стерлинга.
Видео доступно на «Чемпионате».
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.
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