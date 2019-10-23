Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Два шикарных мяча «Эвертона» и хитрый розыгрыш «МС». Топ-5 голов 9-го тура АПЛ

Два шикарных мяча «Эвертона» и хитрый розыгрыш «МС». Топ-5 голов 9-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 9-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку мяч полузащитника «Эвертона» Бернарда после красивых финтов в штрафной площади «Вест Хэма» (2:0). Следом идёт ещё один гол «ирисок» – на этот раз в исполнении хавбека Гилфи Сигурдссона, исполнившего классный дальний удар.

Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс мощнейшим ударом поразил ворота «Бёрнли» (2:1).

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт перехитрил вратаря «Брайтона» (2:1), пробив в ближний угол с острого угла.

Замыкает пятёрку гол хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильвы в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) после оригинальной передачи полузащитника Рахима Стерлинга.

Видео доступно на «Чемпионате».

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019