Два шикарных мяча «Эвертона» и хитрый розыгрыш «МС». Топ-5 голов 9-го тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 9-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку мяч полузащитника «Эвертона» Бернарда после красивых финтов в штрафной площади «Вест Хэма» (2:0). Следом идёт ещё один гол «ирисок» – на этот раз в исполнении хавбека Гилфи Сигурдссона, исполнившего классный дальний удар.



Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс мощнейшим ударом поразил ворота «Бёрнли» (2:1).



Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт перехитрил вратаря «Брайтона» (2:1), пробив в ближний угол с острого угла.



Замыкает пятёрку гол хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильвы в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) после оригинальной передачи полузащитника Рахима Стерлинга.



Видео доступно на «Чемпионате».



С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.