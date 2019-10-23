«Реал» может попытаться купить Левандовского зимой
Мадридский «Реал» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, сообщает El Chiringuito. По данным источника, мадридцы постараются приобрести польского нападающего во время зимнего трансферного окна.
Польский форвард в текущем сезоне забил 18 мячей в 13 играх. Он оформил дубль в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2).
Испанское издание утверждает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе нападающего. Так, главный тренер мадридцев якобы недоволен нехваткой агрессии команды в атаке. И 31-летний Левандовский мог бы усилить атаку команды.
Предполагается, что трансферная стоимость Левандовского составит около € 75 млн. В то же время мадридцы рассчитывают продать ряд игроков.
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