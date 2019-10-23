Потрясающая реакция Пикфорда и прыжок Эдерсона — в топ-5 сейвов 9-го тура АПЛ

Представлен топ-5 сейвов 9-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда, спасшего свои ворота после удара защитника «Вест Хэма» Анджелло Огбонны (2:0).



Попал в список и страж ворот «Уотфорда» Бен Фостер, которому удалось перевести мяч в перекладину после мощного выстрела нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина (1:1).



Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка сумел среагировать на удар полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича с близкого расстояния (0:1).



Уэйн Хеннесси спас ворота «Кристал Пэлас» после хитрого удара хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы с угла штрафной (0:2). Замкнул пятёрку сейв его оппонента Эдерсона Мораеса, в красивом прыжке отбившего удар головой нападающего Кристиана Бентеке.

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