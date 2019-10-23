«Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

В 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА, которая проводится среди команд U19, «РБ Лейпциг» принимал «Зенит». Матч состоялся на 1-м поле тренировочного центра немецкого клуба в Лейпциге и завершился со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи усилиями нападающего Ноа Хольма. В начале второго тайма, на 53-й минуте, сине-бело-голубые восстановили равенство в счёте благодаря точному удару в исполнении полузащитника Кирилла Кравцова.



«Зенит» с 1 очком в активе после трёх туров занимает последнее место в группе G, уступая «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям. «Бенфика» и «Лион» (оба – 6) располагаются на первой и второй строчках соответственно. С положением других команд в группах Юношеской лиги УЕФА можно ознакомиться здесь.