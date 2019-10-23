«Зенит» оштрафован на 140 тыс. рублей за поведение фанатов в матче с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на клубы по итогам 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат» — «Локомотив»: система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды. Штраф — 30 тыс. рублей.
«Зенит» — «Ростов»: болельщики «Зенита» использовали два файера, а на 43-й минуте бросили одну пластиковую бутылку. Плюс болельщики «Зенита» скандировали нецензурные выражения в адрес тренера ФК «Ростов». За использование пиротехники штраф — 20 тыс. рублей, за бросание предметов на поле — 50 тыс. рублей, за нецензурные скандирования — 70 тыс. рублей.
«Тамбов» — «Урал»: задержка начала матча на три минуты из-за позднего выхода «Тамбова» из раздевалки. «Тамбов» оштрафован на 50 тыс. рублей.
«Уфа» — ЦСКА: за использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей.
«Динамо» — «Краснодар»: за несогласованный баннер «Динамо» оштрафовано за 50 тыс. рублей. Также за скандирование оскорбительных выражений в адрес судьи штраф — 60 тыс. рублей. Новиков покидал пределы технической зоны, штраф лично — 10 тыс. рублей.
«Арсенал» — «Сочи»: за четыре жёлтых карточки игрокам «Сочи» и за жёлтые карточки Бородину, Новикову, Точилину «Сочи» оштрафован за 100 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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