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Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

По информации источника, руководство английского клуба рассматривает 61-летнего специалиста в качестве кандидата на должность главного тренера «красных дьяволов». В настоящий момент Рангник руководит спортивным отделом компании Red Bull.

Сообщается, что сам Рангник открыт для предложения от мюнхенской «Баварии» в случае отставки Нико Ковача. Минувшей весной стороны контактировали по данному вопросу, однако президент «Баварии» Ули Хёнесс выступил в поддержку хорватского специалиста. Отмечается, что идею приглашения в команду Рангника поддерживает председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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