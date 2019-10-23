Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.
По информации источника, руководство английского клуба рассматривает 61-летнего специалиста в качестве кандидата на должность главного тренера «красных дьяволов». В настоящий момент Рангник руководит спортивным отделом компании Red Bull.
Сообщается, что сам Рангник открыт для предложения от мюнхенской «Баварии» в случае отставки Нико Ковача. Минувшей весной стороны контактировали по данному вопросу, однако президент «Баварии» Ули Хёнесс выступил в поддержку хорватского специалиста. Отмечается, что идею приглашения в команду Рангника поддерживает председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
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