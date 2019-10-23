Божович дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, ещё 2 — условно

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые комитет применил в отношении главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича, который получил красную карточку в концовке гостевого матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).



«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей чемпионата России по футболу. 3 матча — реальное исполнение, 2 матча — условная спортивная санкция. Испытательный срок — до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.

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