«Лилль» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 22:00

Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе Н французский «Лилль» будет принимать испанскую «Валенсию». Встреча состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе со Денизом Айтекиным. Помогать ему будут Эдуард Байтингер и Рафаэль Фольтин. Резервным рефери на эту встречу назначен Свен Яблонски.



«Валенсия» набрала 3 очка в 2 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н. «Лилль» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси».