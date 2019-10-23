Адвокат Алдонина: судья не заметила дела других футболистов, ей нужно время

Александр Бурчук, адвокат бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, прокомментировал решение Замоскворецкого суда Москвы, который перенёс рассмотрение иска экс-футболиста к МВД. Алдонин просит взыскать с министерства 47 млн рублей за некачественное, по его мнению, расследование дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».
«Судья Перепечина не заметила дела Хохлова, Каряки, Никифорова, Кириченко и Сычёва, которые лежали у неё на столе. Теперь ей надо время на рассмотрение их. Думаю, дела также отложат на 13-е число. Судья Шемякина болеет, поэтому Перепечина должна с технической точки зрения провести заседание», — передаёт слова Бурчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.
Алдонин, как и ещё несколько бывших игроков сборной России — Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Экс-капитан ЦСКА в иске требует взыскать с МВД России 47,3 млн рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 млн рублей.
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