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Федотов дисквалифицирован на один матч РПЛ

Федотов дисквалифицирован на один матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил не применять дополнительных санкций в отношении главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова, который получил красную карточку в концовке домашнего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).

«По Федотову КДК решил не применять дополнительной дисквалификации и ограничиться автоматическим пропуском следующего матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.

Напомним, ранее КДК дисквалифицировал главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича на 5 матчей чемпионата России, а также оштрафовал специалиста на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча с «Оренбургом» и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба.

Божович дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, ещё 2 — условно
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