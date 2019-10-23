Гендиректор «Крыльев Советов»: хотелось, чтобы решение КДК по Анюкову было мягче

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать защитника самарской команды Александра Анюкова на две игры Российской Премьер-Лиги за удаление в матче 13-го тура с «Оренбургом» (1:0).

«Понятно, что было бы лучше, если бы главный тренер находился на скамейке, а не на трибуне. Но у нас сильный тренерский штаб. Будет тяжелее без Божовича на скамейке, но справимся. Решение КДК по Миодрагу справедливое. Что касается Анюкова, то тут хотелось бы решения помягче. Это его первая прямая красная карточка, плюс его немножко спровоцировали. Но что есть, то есть», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.