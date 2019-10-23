«Краснодар-2» и «Нижний Новгород» не выявили победителя в матче ФНЛ

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Уже на 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович. Через 11 минут Игнатович оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. На 29-й минуте нападающий «Краснодара-2» Герман Онугха сократил отставание хозяев в счёте. Во втором тайме, на 54-й минуте, Онугха забил второй гол и сравнял счёт.
«Нижний Новгород» набрал 25 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (19) — на 15-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 18 матчах.
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