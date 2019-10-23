Украинский защитник Хачериди перешёл в брестское «Динамо»

Украинский защитник Евгений Хачериди перешёл в брестское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» белорусского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался «Динамо» бесплатно. Стороны заключили соглашение сроком на два года.
32-летний Хачериди ранее выступал за «Олком», запорожский «Металлург», «Волынь», киевское «Динамо» и ПАОК. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил три гола. Хачериди трижды становился чемпионом Украины и однажды чемпионом Греции. Также он выиграл два Кубка Украины, один Кубок Греции и три Суперкубка Украины.
За «Динамо-Брест» также выступает ещё один бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины — Артём Милевский.
«Динамо-Брест», набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
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