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«Манчестер Сити» включился в борьбу за хавбека «Наполи» Руиса

«Манчестер Сити» включился в борьбу за хавбека «Наполи» Руиса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису, сообщает The Guardian.

По информации источника, скаут английского клуба будет присутствовать в среду, 23 октября, на матче неаполитанцев с «Зальцбургом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов рассмотреть предложение, если какой-нибудь клуб предложит за Руиса € 180 млн.

Напомним, 23-летний испанский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Европы до 21 года, где сборная Испании выиграла пятый трофей.

Напомним, отношения между «Наполи» и «Манчестер Сити» стали хуже, когда английский клуб был заинтересован в Жоржиньо, который в конечном итоге перешел в «Челси» вместе с тогдашним тренером неаполитанцев Маурицио Сарри. Но, как ожидается, это не будет проблемой в потенциальном переходе Руиса в стан манчестерского клуба.

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