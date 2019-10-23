ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча Лиги Европы с «Ференцварошем»

Сегодня, 23 октября, московский ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», сообщает пресс-служба «армейцев».
ЦСКА провёл командное занятие на стадионе «Октябрь» в Москве. Предыгровое занятие, которое включало в себя разминку, ручной мяч и игру в футбол на ограниченном участке поля, продолжалось 45 минут.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. Венгерский клуб набрал 1 очко в 2 матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются «Лудогорец» и «Эспаньол».
- 23 октября 2019
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