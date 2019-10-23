С. Ребров ушёл от ответа на вопрос, хочет ли он увидеть матч Россия — Украина

Главный тренер «Ференцвароша» украинец Сергей Ребров уклонился от прямого ответа на вопрос о том, хочет ли он увидеть возможный матч между сборными России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
«Хочу поздравить сборную Украины с выходом на Евро-2020. В Украине всегда были хорошие футболисты, просто сейчас тренерский штаб Шевченко требует другого от игроков. Раньше у нас игроки, которые хорошо обращались с мячом, считались полотёрами. При других тренерах футболисты нынешнего центра поля сейчас бы не играли. Это главная заслуга тренерского штаба.
Я не думал о возможной встрече между Россией и Украиной на Евро. Мы должны думать о том, что обе наши сборные будут представлять наши державы на этом большом турнире», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 октября 2019
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