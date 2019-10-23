«РБ Лейпциг» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг»: Гулач, Орбан, Юпамекано, Мукиэле, Орбан, Забитцер, Лаймер, Форсберг, Кампль, Лукман, Вернер



Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Кунья, Демме.



«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.



Запасные: Лунёв, Осорио, Смольников, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мак.

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится сегодня, 23 октября. Встреча состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Начало матча — в 19:55 мск.

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В качестве его ассистентов выступят Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.

Онлайн-трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Зенит».