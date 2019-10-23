Бушуев – о тренере соперника «Зенита»: он добился того, что бывает раз в сто лет

Бывший тренер «Мюнхена-1860» и воспитанник «Зенита» Денис Бушуев поделился мнением о наставнике «РБ Лейпциг» Юлиане Нагельсмане в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, Нагельсман начинал тренерскую карьеру в мюнхенском клубе.
«Когда Юлиан Нагельсман работал со мной, он был ещё моложе – всего 21 год. Тогда было тяжело представить, что он добьётся таких успехов, но в Германии все очень квалифицированные специалисты, и вопрос состоит в том, что кому-то улыбается удача и он раскрывается, а кому-то нет. У него сразу был виден интерес к футболу, тяга к развитию, и то, чего он добился сейчас, возможно, бывает один раз в сто лет. Он относился скрупулёзно к каждому тренировочному и игровому моменту, но было видно, что в силу возраста он ещё не понимал, в какую сторону он будет развиваться.
Мы с ним периодически общаемся, но из-за высокой загруженности я его сейчас не отвлекаю. В любое удобное время мы с ним встретимся и поговорим о тех накопившихся моментах, которые не обсудили в прошлом.
Огромное внимание Юлиан уделяет тренировочному процессу. Старается делать так, чтобы занятия никогда не повторялись, использует компьютерные программы, видеонарезки. В Германии это считается обыденным.
«Зениту» будет непросто в матче с «Лейпцигом», но у питерцев очень хороший подбор игроков. Всё это подтверждается в чемпионате России, особенно в последнем матче против «Ростова». Возможно, «Лейпциг» сейчас находится не в лучшей форме, но они играют в Лиге чемпионов при своих болельщиках. Повторюсь, игра будет очень тяжёлой, «Зенит» должен быть начеку все 90 минут матча, немцы будут высоко прессинговать и играть очень агрессивно. Шансы есть всегда. Надеюсь, что «Зенит» победит с разницей в один мяч», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 23 октября 2019
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