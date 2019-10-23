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Вратарь «Шальке-04» Нюбель может стать преемником Нойера в «Баварии»

Вратарь «Шальке-04» Нюбель может стать преемником Нойера в «Баварии»
Футбол / Германия 0

«Бавария» проявляет интерес к вратарю «Шальке-04» Александру Нюбелю, утверждает Sport Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает вопрос приобретения Нюбеля летом 2020 года, когда у него завершится срок контракта с «Шальке-04». Таким образом, голкипер может достаться «Баварии» бесплатно. Мюнхенцы рассматривают кандидатуру Нюбеля в качестве преемника нынешнего первого номера — Мануэля Нойера.

23-летний Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель в восьми матчах немецкого национального чемпионата (все — в основном составе) пропустил семь мячей. В активе голкипера — 17 матчей за молодёжную сборную Германии.

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