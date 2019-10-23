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«РБ Лейпциг» — «Зенит»: Ракицкий открыл счёт

«РБ Лейпциг» — «Зенит»: Ракицкий открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Бразильский защитник Дуглас дос Сантос с фланга выполнил подачу в штрафную, игроки «РБ Лейпциг» отбились, но Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот.

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживает матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В качестве его ассистентов выступают Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.

Онлайн-трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Зенит».

«Зенит», набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (3) — на 3-м месте в группе.

«РБ Лейпциг» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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