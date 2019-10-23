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МВД опровергло информацию об отпусках в участке, где умер футболист

МВД опровергло информацию об отпусках в участке, где умер футболист
Футбол / Прочие турниры 0

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области опровергли информацию, что полицейский участок, в котором умер футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков, распустили в отпуск.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящий момент проводится служебная проверка», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Напомним, ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата. Мать футболиста также высказала подозрения в убийстве сына полицейскими.

Мать погибшего футболиста: полицейский участок, где был сын, распустили в отпуск
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