МВД опровергло информацию об отпусках в участке, где умер футболист

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области опровергли информацию, что полицейский участок, в котором умер футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков, распустили в отпуск.
«Данная информация не соответствует действительности. В настоящий момент проводится служебная проверка», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Напомним, ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата. Мать футболиста также высказала подозрения в убийстве сына полицейскими.
- 23 октября 2019
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