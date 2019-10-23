Правительство поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы

Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК-Спорт.
По сведениям издания, об этом стало известно из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко. В отзыве говорится, что чемпионат мира — 2018, а также другие спортивные мероприятия, которые состоялись в России, «не привели к негативным последствиям в части безопасности зрителей».
Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время футбольных матчей был внесён в Госдуму 22 июля 2019 года. Первое чтение законопроекта может пройти в ноябре.
«Если есть у кого-то желание распространить этот законопроект на другие виды спорта, то пожалуйста, для этого есть второе чтение. Мы ждём первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», — заявил один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.
У правительства есть вопросы по законопроекту. Прежде всего авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые будут получать организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход.
- 23 октября 2019
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