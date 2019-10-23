«Торпедо» обыграло «Чайку» в домашнем матче ФНЛ

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чайку». Встреча прошла на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торпедо» Иван Сергеев. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Сергеев оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 4 минуты полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных сократил отставание.



В других матчах 19-го тура ФНЛ подмосковные «Химки» обыграли «Армавир» на своём поле со счётом 1:0, а «Чертаново» оказалось сильнее ивановского «Текстильщика» (1:0).



С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».