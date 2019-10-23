«Торпедо» обыграло «Чайку» в домашнем матче ФНЛ
В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чайку». Встреча прошла на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торпедо» Иван Сергеев. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Сергеев оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 4 минуты полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных сократил отставание.
В других матчах 19-го тура ФНЛ подмосковные «Химки» обыграли «Армавир» на своём поле со счётом 1:0, а «Чертаново» оказалось сильнее ивановского «Текстильщика» (1:0).
С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Сергеев – 16' 2:0 Сергеев – 48' 2:1 Безденежных – 52'
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Армавир
Армавир
1:0 Скворцов – 90+2' (пен)
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