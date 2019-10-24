Варга — о сопернике ЦСКА: за «Ференцварош» болеют 2 млн в 10-миллионной стране

Венгерский футбольный агент Шандор Варга рассказал о ближайшем соперника ЦСКА в Лиге Европы — «Ференцвароше» из Будапешта.
«Естественно, наша пресса уделяет внимание и ЦСКА, и «Лудогорцу», и «Эспаньолу», знает о победах «армейцев» над «Реалом», но на первом месте остаётся «Ференцварош». Образно говоря, это «Спартак» Венгрии: 2 млн болельщиков в 10-миллионной стране! Клуб с потрясающей историей – обладатель Кубка УЕФА, финалист Кубка кубков. В период перехода Венгрии от социализма к капитализму «Ференцварош» тоже переходил из рук в руки, не всегда добросовестные, даже падал в низший дивизион.
В последнее время дела снова пошли на поправку, и прошлым летом «Ференцварош» впервые за 15 лет стартовал в Лиге чемпионов. Даже премьер-министр Орбан – фактически первое лицо в государстве – ходит на матчи», — рассказал Варга в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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