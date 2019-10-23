«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

Счёт был открыт на 25-й минуте. Бразильский защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос с фланга выполнил подачу в штрафную, игроки «РБ Лейпциг» отбились, но Ярослав Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие. Конрад Лаймер пропустил мяч на Марселя Забитцера, получил обратную передачу в штрафной площади и пробил мимо Михаила Кержакова. На 59-й минуте хозяев вывел вперёд Забитцер. Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, Забитцер принял мяч и нанёс удар по диагонали в дальнюю девятку.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 3-м месте.