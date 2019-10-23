Датский футболист дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина

Датский нападающий «Аделаиды Юнайтед» Кен Ильсо Ларсен дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина, сообщается на сайте федерации футбола Австралии.

В допинг-пробе футболиста было обнаружено присутствие бензоилэкгонина, который является первичным метаболитом кокаина.

После оглашения вердикта 32-летний Ларсен принял решение о завершении профессиональной карьеры.

«Я принял это неосознанное решение не для того, чтобы играть лучше. Это оказалось паршивое решение. В Австралии я был слишком одинок, поэтому в какой-то момент решил уйти от реальности. Я сожалею об этом, но полностью осознаю свои действия и буду жить с последствиями. Безусловно, я не думал, что закончу карьеру именно так», — приводит слова Ларсена The Local.