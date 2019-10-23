Месси — первый футболист в истории, который забивал в 15 розыгрышах ЛЧ подряд
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории, которые забивал голы в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд. Впервые аргентинец отличился 2 ноября 2005 года в матче с «Панатинаикосом» (5:0).
Этот гол стал для Месси 113-м в Лиге чемпионов. Месси является вторым в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду (127).
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Форвард становился десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.
Месси — лучший игрок XXI века по версии The Independent
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