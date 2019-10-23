Иванович: «Зениту» не хватает командного духа в тяжёлые моменты

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Очень тяжёлая игра, хорошо начали, забили гол, он придал нам уверенности. Со стороны соперника постоянно была острота, он сыграл классно. Нам не хватает командного духа в тяжёлые моменты, когда мы пропускаем два гола подряд, надо над этим поработать. Первые 15 минут второго тайма изменили игру. Пытались сравнять счёт, но не получилось.

Обидно так проиграть, но всё впереди, есть ещё игры, которые надо выигрывать. Всегда есть возможность избежать голов. Кажется, что всё под контролем, но пропускаем голы. У нас группа, где все команды равные. У кого будет больше желания выигрывать, тот и выйдет. С этой командой можно биться от начала до конца. Шансы есть, они хорошие, ничего не поменялось. Две домашние игры следующие — как два финала», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.