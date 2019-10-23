Кунья: «Зенит» и «Локомотив» — самые популярные российские клубы в Бразилии

Нападающий «РБ Лейпциг» Матеус Кунья прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1).

«Сложная игра, «Зенит» — очень сильная команда. Сначала они играли очень хорошо. Во втором тайме мы исправили свои ошибки первого тайма и смогли победить. Изменили схему игры во втором тайме, поменяли менталитет, приложили усилия, чтобы выиграть.

Я уже знал «Зенит». Дуглас Сантос — мой хороший друг, мы из одного города. Сантос хорошо играет за свой клуб. Наш соперник отлично играет, все команды в нашей группе очень разные, но сильные. В гостевой игре будет сложнее выиграть, атмосфера будет на стороне соперника, но мы постараемся. «

В Бразилии считают «Зенит» очень крупным клубом. Ещё уважают «Локомотив». Вот эти две российские команды пользуются в нашей стране наибольшей популярностью", — сказал Кунья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».