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«Ливерпуль» разгромил «Генк» в матче ЛЧ, «Наполи» обыграл «Ред Булл Зальцбург»

«Ливерпуль» разгромил «Генк» в матче ЛЧ, «Наполи» обыграл «Ред Булл Зальцбург»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Генк» принимал «Ливерпуль». встреча прошла на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» в Генке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен. Во втором тайме, на 57-й минуте, Окслейд-Чемберлен оформил дубль и упрочил преимущество мерсисайдской команды. Через 20 минут счёт в матче до разгромного довёл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. На 87-й минуте четвёртый гол за «Ливерпуль забил форвард Мохамед Салах. Единственный ответный мяч — на счету форварда «Генка» Стивена Одея.

В другом матче группы Е «Ред Булл Зальцбург» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
1 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Окслейд-Чемберлен – 2'   0:2 Окслейд-Чемберлен – 57'   0:3 Мане – 77'   0:4 Салах – 87'   1:4 Одей – 88'
Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мертенс – 17'   1:1 Холанн – 40' (пен)   1:2 Мертенс – 64'   2:2 Холанн – 72'   2:3 Инсинье – 73'
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