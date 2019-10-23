«Ливерпуль» разгромил «Генк» в матче ЛЧ, «Наполи» обыграл «Ред Булл Зальцбург»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Генк» принимал «Ливерпуль». встреча прошла на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» в Генке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен. Во втором тайме, на 57-й минуте, Окслейд-Чемберлен оформил дубль и упрочил преимущество мерсисайдской команды. Через 20 минут счёт в матче до разгромного довёл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. На 87-й минуте четвёртый гол за «Ливерпуль забил форвард Мохамед Салах. Единственный ответный мяч — на счету форварда «Генка» Стивена Одея.
В другом матче группы Е «Ред Булл Зальцбург» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
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