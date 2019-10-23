«Интер» обыграл «Боруссию» Д, «Барселона» победила «Славию»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч английский арбитр Энтони Тейлор.



Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей. На 82-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. В концовке второй гол забил Антонио Кандрева.



В другом матче группы F «Барселона» обыграла «Славию» со счётом 2:1. Победу каталонскому клубу принесли гол Лионеля Месси и автогол Петера Олайинки. В составе чехов отличился Ян Борил.



«Барселона», набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Интер» и «Боруссия» (4) — делят 2–3 места, «Славия» (1) — на 4-м месте.