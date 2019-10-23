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«Интер» обыграл «Боруссию» Д, «Барселона» победила «Славию»

«Интер» обыграл «Боруссию» Д, «Барселона» победила «Славию»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F миланский «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч английский арбитр Энтони Тейлор.

Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей. На 82-й минуте Мартинес мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. В концовке второй гол забил Антонио Кандрева.

В другом матче группы F «Барселона» обыграла «Славию» со счётом 2:1. Победу каталонскому клубу принесли гол Лионеля Месси и автогол Петера Олайинки. В составе чехов отличился Ян Борил.

«Барселона», набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Интер» и «Боруссия» (4) — делят 2–3 места, «Славия» (1) — на 4-м месте.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Мартинес – 22'   2:0 Кандрева – 89'
Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Месси – 3'   1:1 Борил – 50'   1:2 Олайинка – 57' (автогол)
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