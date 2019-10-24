Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.

На этой неделе «Зенит» на выезде уступил «РБ Лейпциг» (1:2), а «Локомотив» в гостях уступил «Ювентусу» (1:2). «Бенфика» дома выиграла у «Лиона» (2:1).

Таблица коэффициентов УЕФА



1. Испания — 90,283

2. Англия — 78,748

3. Германия — 61,784

4. Италия — 61,082

5. Франция — 52,248

6. Португалия — 43,849

7. Россия — 43,549

8. Бельгия — 35,300

9. Нидерланды — 32,750

10. Украина — 32,100



Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.