Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
На этой неделе «Зенит» на выезде уступил «РБ Лейпциг» (1:2), а «Локомотив» в гостях уступил «Ювентусу» (1:2). «Бенфика» дома выиграла у «Лиона» (2:1).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 90,283
2. Англия — 78,748
3. Германия — 61,784
4. Италия — 61,082
5. Франция — 52,248
6. Португалия — 43,849
7. Россия — 43,549
8. Бельгия — 35,300
9. Нидерланды — 32,750
10. Украина — 32,100
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
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