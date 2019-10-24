Караваев: у «Зенита» нет права на ошибку
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли. Тяжело сказать, заслуженно или нет. Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Тяжело было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось. Естественно, собой не доволен. В первую очередь, мы играем в команде, поэтому если команда проиграла, я не могу быть доволен собой.
Сейчас надо восстановиться, в первую очередь. Сейчас у «Зенита» нет права на ошибку. Нужно продолжать работать и брать три очка в ближайшем матче», — сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе «Зенита».
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