Защитник «РБ Лейпциг»: мы были лучше «Зенита» и забили два красивых гола
Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.
«Это был тяжёлый матч, но в целом мы были сильнее и забили два красивых гола. После перерыва мы заиграли намного увереннее. Мы всё время находили правильные игровые решения», — приводятся слова Орбана в официальном «твиттере» «РБ Лейпциг».
«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте в группе.
В 4-м туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» на своём поле. Встреча состоится 5 ноября на стадионе «Открытие Арена».
Забитцер: гол в ворота «Зенита» — один из лучших в моей карьере
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