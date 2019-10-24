Защитник «РБ Лейпциг»: мы были лучше «Зенита» и забили два красивых гола

Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

«Это был тяжёлый матч, но в целом мы были сильнее и забили два красивых гола. После перерыва мы заиграли намного увереннее. Мы всё время находили правильные игровые решения», — приводятся слова Орбана в официальном «твиттере» «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте в группе.

В 4-м туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» на своём поле. Встреча состоится 5 ноября на стадионе «Открытие Арена».