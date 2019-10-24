Обзор самых нелепых ошибок игроков в девятом туре АПЛ. Видео

Представлен топ-ошибок футболистов в 9-м туре чемпионата Англии.

Открывает обзор ошибка игроков «Ньюкасл Юнайтед» в матче с «Челси». Защитник гостей неуверенно скинул мяч своему вратарю, что едва не привело к взятию ворот.

Следом идет грубая ошибка голкипера «Уотфорда» в игре с «Тоттенхэм Хотспур», которой воспользовался форвард «шпор» Деле Алли и забил гол на 86-й минуте. Отметим, эта ошибка стоила «Уотфорду» победы в матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На третьем месте находится ошибка игрока «Вулверхэмптона», который не смог обработать мяч возле своей штрафной в поединке с «Саутгемптоном» и подарил его сопернику. Дэнни Ингс воспользовался таким подарком и вывел гостей вперед, а сам матч завершился вничью со счётом 1:1.

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