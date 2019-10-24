Голы в ворота «Зенита» и «Локомотива» претендуют на звание лучших в 3-м туре ЛЧ

Точные удары нападающего «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (2:1) и форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в ворота «Локомотива» претендуют на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. УЕФА в «твиттере» объявил претендентов на звание лучшего гола недели в ЛЧ.
Помимо Забитцера и Дибалы в списке претендентов находятся Алекс Окслейд-Чемберлен из «Ливерпуля», и Корантен Толиссо из «Баварии».
Победитель будет определен путём голосования на официальном сайте УЕФА.
Фото доступно в «твиттере» УЕФА.
Напомним, гол Забитцера стал победным для «РБ Лейпцига» в матче с «Зенитом». При счёте 1:1 Забитцер принял мяч в штрафной и нанёс удар по диагонали в дальнюю девятку.
Дубль форварда «Ювентуса» Дибалы принес команде волевую победу в поединке с «Локомотивом» (2:1)
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