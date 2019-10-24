Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» в матче с «Генком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Генком» (4:1)в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.
Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».
Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное — это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
После трёх туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков.
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