Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» в матче с «Генком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Генком» (4:1)в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».

Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное — это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков.