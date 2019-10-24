Спаич: надеюсь, что «Краснодар» вернётся из Турции с хорошим результатом

Защитник «Краснодара» Урош Спаич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждём очень тяжёлую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернёмся из Турции с хорошим результатом», — приводят слова Спаича «Известия».

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» сегодня, 24 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Быки», не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы.